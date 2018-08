Timmy White v Praze

STŘEDA 19. 9.

TIMMY WHITE + REGINALD + DOMINIKA HAŠKOVÁ + ANET

19:00, VELKÝ SÁL

Showcase nových tváří naší hudební scény

Timmy White

Začínal ve svých 15ti letech (2013) vydávat covery na YouTube, které si spousty lidí oblíbilo a 2 roky na to (v Listopadu 2015) vydal svůj první debutový singl „Neodcházej“ .. nyní má přes 1.000.000 zhlédnutí a zbořil hitparádu Očko Chart kde tento videoklip dostal nejvíce hlasů z českých klipů v historii Očko Chart. Dále vydal v létě 2016 svůj druhý hudební videoklip „Když tě u sebe mám“- Hudbu mu napsal Michael Jay (producent Eminema) a ke kterému napsal Timmy sám text. A nedávno (2.2.2017) vydal svůj první klip (singl), ke kterému ve spolupráci s Petrem Chudobou složil hudbu a napsal vlastní text – Padnout a vstát, který si již během prvního týdne získal přes 100.000 zhlédnutí. A který vyhrál 5× za sebou a dostal historicky nejvíce hlasů v Očko Chart !

Timmy také působí od dubna roku 2016 na musical.ly kde nasbíral již téměř 200.000 fanoušků a přes 26.000.000 lajků a je tak nejsledovanějším „muserem“ v Česku a na Slovensku.

Jeho instagram sleduje taktéž nemalé množství lidí (téměř 60.000) a dále pokračuje v jeho facebook profilu kde má přes 380K fans!

Timmy již natáčí singly na desku, ke které brzy zmíní termín vydání.

DOMI (Dominika Hašková)

je unikátní hudební spojení popu a elektroniky, jedná se o hudební projekt vzniknutý ve Velké Británii. Kapela nachází inspiraci v hudebnících, jako jsou Sigrid, Björk nebo Damien Rice. Kapela v čele s charismatickou česko-americkou frontmankou Dominikou Haškovou brzy oznámí vydání debutového singlu „Let me Follow“, který vyjde společně s videoklipem natočeným na Slovensku. DOMI je hudebně vyzrálé, energické a na české scéně velmi netradiční hudební uskupení, které v současné době plánuje vlastní tour po Velké Británií.

Annet Charitonova Stále populárnější zpěvačka a lifestylová blogerka. Po hitovce Taktomabyt, která bodovala i v hitparádě Evropy 2, vydala singl Pryč, dospělou skladbu s videoklipem z profesionální produkce. Tohle léto strávila v Torontu s producenty The Glowsticks, aby svým fanouškům přivezla materiál pro její nové EP. Novinkové skladby zazní právě v Paláci Akropolis. Reginald Mladý raper, který vyniká svým zápalem pro hudbu a neskutečným odhodláním. V roce 2017 vydal své debutové EP Bezva, následně zabodoval se songem Snapchat – Instagram, pro který se spojil s Johnym Machette. Jeho remix skladby Shape of You s Elis Mraz od Eda Sheerana má na YouTube přes milion views. Reginald je zároveň speakerem oblíbeného Fajn Rádia.