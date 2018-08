Dan Sperry - The Shock Illusionist

“Shock Illusionist“ DAN SPERRY - nejžádanější a nejpopulárnější iluzionista této generace, vůdčí člen největšího světového kouzelnické bestselleru The Illusionists přijíždí se svou dechberoucí show “The Strange Magic Tour“ do Prahy!

Po účinkování v nejúspěšnější a nejprodávanější kouzelnické show nejenom na Broadwayi – The Illusionist, raketovém nástupu popularity po úspěchu v talentové soutěži America´s Got Talent či německé verzi Das SuperTalent se Dan Sperry představí také v Praze – a to 5. listopadu v divadle Hybernia!

Po enormním úspěchu svých šokujících představení, jenž beznadějně vyprodávají sály po celém světě či pravidelných vystoupeních v televizi, viralních videích si Shock Illusionist Dan Sperry, který se považuje za tzv. “anti-kouzelníka“, vytvořil početnou základnu svých fanoušků po celém světě. Jeho děsivou show kombinující umění, magii, černý humor a pověstnou interakci s publikem můžete konečně okusit na vlastní kůži, když v rámci své “The Strange Magic Tour“ zavítá také do Prahy!

Dan Sperry byl již od svého dětství považován za největší kouzelnický talent současnosti. Od svých 17 let byl již mezinárodně uznávaným “anti-kouzelníkem“, který pravidelně vystupoval v nejprestižnějších televizních show ve Spojených státech jako např. “Masters Of Illusion“. Poté se na tři roky stal jako nejmladší člen v historii součástí představení “World Greatest Magic Show“ v Las Vegas. V této době obdržel jako jediný titul „nejoriginálnější kouzelník“ v prestižní FOX´s World Awards.

Po úspěších v talentových soutěžích v roce 2010 se během dne stal jedním z nejznámějších a nejgooglovanějších kouzelníků s miliony shlédnutí na youtube. To vše dalo vzniknout jeho představení Magic Show, se kterou se přesunul z Las Vegas do New Yorku, kde začal sklízet skvělé recenze a ceny od kritiků i fanoušků.

Dnes je Dan Sperry jedním z nejvyhledávanějších bavičů světa. Působí jako hlavní star v největší kouzelnické show světa The Illusionists, jenž na svém turné vyprodala jedny z největších arén a divadel světa, mj. v Sydney, Mexico City, Německu, Dubaji či v Jižní Americe.