Pětičlenná melodic hardrocková kapela ze Švédska naplánovala turné s názvem "The tour Into The Great Unknown". Excelentní parta muzikantů v čele s živelným zpěvákem Erikem Grönwallem je připravena udělat po celé Evropě pořádnou spoušť.

Pro turné s nimi spojí síly finská kapela One Desire a Shiraz Lane. Nenechte si tuto melodic rockovou sestavu ujít a dorazte 24. 11. 2018 do pražského klubu KAIN.

Erik Grönwall vzkazuje: "Toto turné bude určitě něco zvláštního. Navštívíme spoustu nových zemí, kde jsme dosud nebyli a nemůžeme se dočkat až se na cestě setkáme s našimi fanoušky. Bude to pořádně dlooooohá párty. Připojte se k nám!"