Prague Open Dance Festival (PODF) je největší mezinárodní taneční soutěž v České republice, která se bude konat 15.-16. září 2018 v nádherných prostorech Fora Karlín. U příležitosti 15. výročí Vás nově čeká jedinečná opening night, která proběhne 14. září a nese název NINE.

Jméno NINE získala, díky snoubení 9 moderních múz umění. Hlavním vrcholem večera budou show 9 tanečních mistrů světa a Evropy ve standardních a latinskoamerických tancích. Program bude obohacený o módní přehlídku uznávané Natali Ruden s názvem Alter Ego a nezaměnitelná hlas Emmy Drobné. Celým večerem Vás provede Dana Morávková a Roman Vojtek. Event s obsazením párů těchto kvalit nemá v celé Evropě obdoby. Mezinárodní soutěž PODF snad již ani není třeba představovat. Každoročně se do srdce Evropy, do Prahy, sjede na téměř 1000 tanečních párů z celého světa. Nechybí ani světová taneční špička tak se můžete přijít podívat, kdo bude stát na stupních vítězů a nechat se strhnout skvělými výkony.