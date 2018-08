Řemesla a cechy

Každé řemeslo má své nástroje, materiály a suroviny, výrobní postupy a cechovní znamení.

Co víte o starých řemeslech?

Co ke své práci potřeboval soukeník?

Co je to šídlo nebo trdlo?

A k čemu se kromě koláčů a knedlíků skvěle hodí borůvky?

Odpovědi najdete s dětmi na výstavě výtvarnice Heleny Gráfové.

A kdo má hravého ducha, může pátrat, objevovat a plnit úkoly v doprovodné doplňovačce.