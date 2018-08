Hollow Coves v Praze

Čeští fanoušci indie folkové kapely Hollow Coves se mohou těšit na svou oblíbenou skupinu, která přiletí do Evropy, kde v rámci turné zahraje 25. září i v pražském Café v Lese. Jejich skladby jako The Woods, Home či These Memories mají na YouTube již miliony zhlédnutí a poslechnout si je budou moci v unikátním prostoru Café v lese, který je svou atmosférou pro podobné komorní koncerty jako stvořený. Zahrají zde již 25. září.

Projekt Hollow Coves se zrodil v roce 2013 v hlavách dvou kamarádů – Ryana Hendersona a Matta Carinse, které spojovala vášeň v cestování a poznávání nejrozmanitějších koutů světa, ale také láska k akustické hudbě. Své první písně napsalo duo bez velkých ambic, jejich debutová nahrávka The Woods se však navzdory očekávání stala číslem jedna hned na několika australských hudebních žebříčcích.