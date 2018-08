Tribute To Greatest Jazz Standards: Eva Emingerová

Jazzové standardy jsou kořením každého koncertu. Ty nejlepší skladby, které každý správný jazzman promění do tisíce různých podob, a které si přesto zachovají svou nenapodobitelnou krásu. Eva Emingerová, jedna z nejlepších jazzových zpěvaček a skutečná dáma, zazpívá se svou kapelou ty nejlepší z nich - od Summertime či Autumn Leaves po Lady Be Good a What a Wonderful World. Připravte se na večer plný krásy, který se vrací k jazzovým kořenům.