Vinobraní na Grébovce - Praha

Letošní ročník nejvýznamnějšího vinobraní v Praze proběhne 21. a 22. září 2018. Tradiční akce Vinobraní na Grébovce láká nejen na oblíbený burčák z vlastních historických vinic, ale také na atraktivní hudební a doprovodný program. Ten se letos ponese v duchu oslav 100 let české státnosti a zábavnou formou návštěvníkům připomene významné osobnosti Prahy 2, které se zapsaly do československé historie uplynulých 100 let.

Chybět nebudou ani ukázky dobových řemesel, stylové občerstvení a samozřejmě degustace vybraných vín. Vyvrcholením hudební části programu se stanou koncerty zpěvaček Anny K. a Tonyi Graves.

Vstup je zdarma.