Dolce far niente

Pojďte s námi nic nedělat na Pragovku. Vy neděláte nic, družíte se a užíváte si industriálních kulis z pohodlného křesílka těsně vedle oleandru, my pro Vás připravujeme kulturní program..

19:00 setkání s umělkyní ve výstavě Danica Pištěková: One size fits all

Spolu s umělkyní si představíme svět, kde zapomenuté prostory našich oděvů budou jeho legitimní součástí, kde mezi vstupováním do a oblékáním se už nebude rozdíl. Jaké by to bylo, žít v měkkém prostoru.

Danica Pišteková (*1987) po skončení studia oděvního designu v Trenčíně pokračovala ve studiu architektury na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě, kde v roce 2017 ukončila doktorandské studium. Tam naplno rozvinula svůj zájem o problémy vztahující se k tělu, měkké architektuře, prostoru a (jeho) odívání. Značnou část doktorandského studia strávila na Center for Information Tachnology and Architctura (CITA) v Kodani. Danica je zároveň spoluzakladatelkou a členkou platformy WOVEN, která se zabývá dočasnými instalacemi a vzdělávacími akcemi pro studenty.

Do pozdních hodin budou otevřené také výstavy : Petra Hudcová, Hinda Weiss: Going Places a Kateřina Burgertová, Eliška Fialová, Petr Brožka: Jen způsob, jak nikomu nic neříct.

21:00 Letní kino na Pragovce/ čtvrtky (začátky po setmění) :

„(F)ANIMÁKY, aneb Animované filmy pro dospělé“ Pestrý mix krátkých animovaných filmů, které svými provokativními tématy, filmovou řečí a autorsky osobitým vizuálním zpracováním rozhodně nepatří mezi takzvané pohádky na dobrou noc a které nemusí být dětem promítány. Zato jsou tyto „FANIMÁKY“ vhodné pro všechny vnímavé dospělé. Animované filmy FAMU představí s Petrem Buňatou Alexandra Hroncová ze Studia FAMU. Večer zahájí dva krátké filmy projektu My Street Films CZ(mystreetfilms.cz).