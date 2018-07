Den s Karlem Zemanem / Cesta do pravěku / Karlínská scéna Regina Oslavte s námi 63 let od české premiéry jednoho z nejlepších dětských dobrodružných filmů světové kinematografie - Cesty do pravěku! Pro všechny milovníky filmů Karla Zemana a pro aktivní rodiny s dětmi jsme připravili odpoledne nabité jedinečným tematickým programem ukončeným večerní filmovou projekcí.

18.00 – 20:00 doprovodný tematický program – výroba a focení s filmovou dokreslovačkou z pravěku, barvení sádrových trilobitů, tisk s linorytovými tiskátky s motivy z Cesty do pravěku a mnohé další hry pro menší i větší dobrodruhy

20:30 – 22:00 velkoplošná projekce filmu Cesta do pravěku