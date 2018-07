Aurora v Praze

Aurora, norské zjevení, v Bergenu usanezná zpěvačka, písničkářka a válečnice, která se neustále posouvá kupředu, se chystá vůbec poprvé do Prahy. Když jí bylo 19 let, tak vydala svou první desku a teď, o tři roky později, se můžeme těšit na její pokračovní. Debut All My Demons Greeing Me as a Friend desky Infections Of A Different Kind s úvodním hitem Runaway se hned po vydání vyšplhal na vrchol norské hitparády a do dnešního dne posbíral více než 200 milionů streamů.

Vydání první části desky zpěvačky, která uchvátila svět svou čistotou, upřímností a krásným hlasem, je naplánováno na 14. prosince a druhé půlky bychom se měli dočkat začátkem následujícího roku.