Podzim v Evropě je obzvlášť barevný a pestrý. Středověká, pohádková architektura je zahalena do červeno-žlutého podzimního oblečení. Ovzduší je čisté a zalité sluncem, déšť je oproti ostatním obdobím minimální. Romantika a harmonie, to jsou hlavní podzimní nálady v Evropě. Ta se tak ponoří do pohádky, do Podzimní pohádky.

Slovensko, Rakousko, Itálie, Česká republika a Německo, festivalové země, které nabízejí spoustu trhů s různými lahůdkami, suvenýry a ručně dělanými výrobky.

Vpád do vánoční nálady tak zažijí účastníci festivalů „Podzimní pohádka“ a „Zimní pohádka“. Jedinečnost festivalů „Podzimní pohádka“ a „Zimní pohádka“ spočívá v tom, že shromažďují ty nejlepší umělecké zástupce různých kategorií z celého světa. Účastníci festivalů Mezinárodního Fóra Mládeže rozšiřují umělecké možnosti současného umění ve všech jeho podobách, a tak ovlivňují a vytváří uměleckou mládež na globální úrovni.

Choreografie: balet, moderní balet, moderna, hip-hop, pop tanec, lidový tanec a stylizace, sportovní tanec, společenský tanec a estetika.

Orchestry a instrumentální soubory: lidové, smyčcové, dechové, bicí, smíšené

Vystoupení na základě vlastního uvážení: lidové umění, klasika, jazz, pop, rock

Sbory a vokální soubory: duchovní, folk, jazz, klasická, klasická, či současná díla

Výtvarní umělci: malba, národní a lidová řemesla