Komentovaná prohlídka výstavy Jiří Kolář: Úšklebek století s galerijní pedagožkou Markétou Čejkovou. vstup: zdarma k platné vstupence místo setkání 2. patro před vstupem do expozice rezervace na vzdelavani@ngprague.cz Národní galerie v Praze uspořádala v roce 2000 rozsáhlou retrospektivu Jiřího Koláře. Před několika lety se k jeho dílu vrátila ve Veletržním paláci znovu, a to výstavou Korespondáž, zaměřenou na jeho inspirativní komunikaci s mladou francouzskou adeptkou žurnalistiky Beatricí Bizot, probíhající v polovině 80. let.

K výrazným osobnostem, jako je Jiří Kolář, je ovšem třeba vracet se stále znovu a hledat možnosti, jak pohled na ně zbavit stereotypů a jak prostřednictvím rozmanitých úhlů pohledu uchopit jejich mnohotvárné dílo. Výstava Jiří Kolář: Úšklebek století se zaměřuje na takový výběr Kolářových prací, který v propojení s jeho básnickým dílem naznačuje, jak neortodoxně dovedl Kolář umělecky formulovat svůj účastný komentář ke světu. Významnou součástí výstavy je Týdeník 1968, soubor šedesáti šesti doličných koláží mapujících dramatické události tohoto roku. Doplněn je dalšími cykly mnohdy neznámých prací, které ukazují, jak Kolář výtvarně otevřeně budoval od druhé poloviny čtyřicátých let až do sklonku života orbis pictus naší doby.

Mezi vybranými díly jsou práce z Národní galerie v Praze, Musea Kampa, pozůstalosti Jiřího Koláře, Neues Museum Nürnberg i dalších soukromých sbírek. Kurátorky: Marie Klimešová, Milena Kalinovská Marie Klimešová (1952) vystudovala dějiny umění na FFUK. Absolvovala roční studium na Université de Poitiers. Řadu let pracovala jako kurátorka v Galerii hl. města Prahy a v Národní galerii (zde též zastupující ředitelkou Sbírky moderního a současného umění), spolupracovala s londýnskou galerií Raven Row. Realizovala desítky velkých monografických i syntetických výstav zaměřených především na nové komplexní zhodnocení českého umění druhé poloviny 20. století (Ohniska znovuzrození: České umění 1956 ̶1963; Roky ve dnech: České umění 1945 ̶1957; Zbyněk Sekal; Běla Kolářová; Jiří Kolář ad.). Všechny výstavní projekty byly spojeny se zásadními publikacemi. V současné době působí jako docentka Ústavu pro dějiny umění FFUK (od 2003). Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Je součástí oslav připomenutí významných výročí roku 2018 spojených s naší státností. Přehled všech akcí, které se v rámci oslav konají, najdete na webových stránkách spolecnestoleti.cz.