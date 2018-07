Ynspirology 2018

Simona Krainová, Mikolas Josef, Emma Drobná a samozřejmě Yemi A.D. Nejen tyto osobnosti přivítají návštěvníky 3. ročníku městského interaktivního festivalu Ynspirology, který proběhne o víkendu 28. – 29. 7. 2018 v oáze Žlutých lázní a opět nabídne více jak 30 interaktivních stanovišť, atrakcí, tvůrčích workshopů a nabitý hudební program. Tvůrci Ynspirology i letos připravili program, který se vymyká klasické festivalové scéně.

To podstatné zůstává: inspirovat a být inspirován. O to se stejně jako v předchozích ročnících postarají osobnosti, které mají co říct a co předat, a to nejen generaci „Y“, pro kterou je festival určen především. Návštěvníci festivalu zavítají do rozsáhlé Ynspy Village, kde najdou 4 tematické zóny, každou v režii jednoho ze 4 letošních patronů. Sekci FIT povede mistr parkouru a hvězda youtube Tary, v zóně GIRLS přivítá hosty Simona Krainová s pestrým programem diskuzí, či stylingových workshopů, DIGI zóna bude představovat gamezone a novinky ze světa virtuální a augmentované reality youtuberem MenTem.

Poslední čtvrtá sekce SPIRIT se zaměří na artové workshopy a debaty s inspirátory a provede jí duchovní otec projektu, kreativní producent a choreograf Yemi A.D. Nebudou chybět ani už tradiční účastníci jako youtuber Zachy nebo tanečnice a choreografka Angeé. Na hlavní stage se návštěvníci mohou těšit na exkluzivní vystoupení Mikolase Josefa, který zde pro české publikum odehraje první koncert od chvíle, kdy jako reprezentant Česka zabodoval v soutěži Eurovision Song Contest 2018. Mezi dalšími účinkujícími se objeví vítězky Superstar Emma Drobná, Tereza Mašková, skupina Slza, Kapitán Demo, Paulie Garand a mnozí další.