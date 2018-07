Sly & Robbie v Praze

Sly Dunbar a Robbie Shakespeare, jedni z naprosto zásadních rytmických a producentských dvojic 20. století, přijedou shodou okolností na den přesně 7 let od jejich poslední návštěvy Prahy, koncertovat do Lucerna Music Baru! Společně s ními do Prahy zavítá jamajská legenda Johnny Osbourne, o jehož pražském koncertu sníme už více než 15 let! A společně s ním se tu premiérově představí i britsko-jamajský top lover´s rock zpěvák Bitty McLean, který se specializuje na lover´s rock a soulové reggae.

Veterán Johnny Osbourne, který zpíval už koncem 60. let, zažil aktivně kultovní Studio One, nahrál několik velkých hitů pro Jammy´s a později i pro newyorský label Massive B.

LUCERNA MUSIC BAR

SLY & ROBBIE / JM