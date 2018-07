LUSTR Festival 2018

LUSTR je oslavou ilustrace, festivalem nabitým workshopy, přednáškami, diskuzemi a výstavami děl autorů profesionálů i autorů nadšenců. Prezentují se zde čeští zástupci i zahraniční tvůrci jako španělský Mágoz, který má za sebou práce pro The New York Times nebo Wall Street Journal, Francouz Jonathan Vermesch nebo slovenská ilustrátorka Martina Pauková. Více než 40 umělců se přichází tváří v tvář setkat s veřejností a co je nejdůležitější, vést dialog, jehož absence byla hlavním impulsem pro naše snažení. LUSTR je platformou pro sdílení zkušeností a zážitků ze světa ilustrace.