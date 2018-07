Maxim / Alchymista

MAXIM, pražský rodák, který se v USA, kde žije, těší značnému renomé, vystaví svá velkoformátová expresivní plátna poprvé v Evropě. Výstavu zahájí slavnostní a poněkud netradiční vernisáž, která se uskuteční 11. srpna od 20 hodin v 6. patře pražského OD Kotva. Součástí večera bude živý DJ set v režii úspěšného hudebního skladatele a Maximova bratra Karla Havlíčka a posily z Los Angeles na bicí Maurice Salmina. Návštěvníci si také budou moci z vernisáže odnést módní kousek z limitované edice nositelného umění (oblečení a bot) „Of Mind and Heart” vzniklé ve spolupráci MAXIMA s obchodem footshop.cz. Kolekce pak bude k dostání ve Vnitroblocku až do vyprodání zásob.

Vernisáž je otevřena veřejnosti a vstup je zdarma. Po vernisáži se výstava přesune do Kavárny co hledá jméno a Vnitroblocku, kde bude k vidění až do 18. září.