V Obecním domě v Praze se na 6. září chystají dva jedinečné koncerty. The Gamer Music: PWNed - koncerty, které vás vtáhnou do magického světa počítačových her.

První týden v září se Smetanovou síní Obecního domu rozezní hudba z nejznámějších počítačových her posledního desetiletí. Koncert s názvem The Gamer Music: PWNed nabídne fanouškům originální zážitek v podání Bohemian Symphony Orchestra Prague, orchestru s bohatou žánrovou pestrostí za doprovodu Bohemian Choir Prague. Aby byl zážitek z melodií ještě silnější, všechny skladby v podání v součtu stočlenného hudebního tělesa doprovodí videoprojekce na širokém plátně.