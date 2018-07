Josef Popelka – Miroslav Lopuchovský

Josef Popelka – organ / varhany

Miroslav Lopuchovský – flute / flétna

J. S. BACH – Prelude and Fugue in C Minor

G. F. HÄNDEL – Sonata F Major

G. Ph. TELEMANN – Fantasia G Major

M. MARAIS – Les Folies d´ Espagne

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.