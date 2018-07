František Šťastný – Vratislav Vlna

František Šťastný – organ, harpsichord / varhany, cembalo

Vratislav Vlna – oboe / hoboj

G. Ph. TELEMANN – Fantasia D Major for oboe solo

J. S. BACH – Fantasia and Fugue G Minor

W. A. MOZART – Introduction and Fugue C Major

G. F. HÄNDEL – Fugue F Major

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.