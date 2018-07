Marie Šestáková – Zuzana Kopřivová

Marie Šestáková – organ / varhany

Zuzana Kopřivová – soprano / soprán

J. S. BACH – Prelude and Fugue c minor

A. VIVALDI – Gloria

W. A. MOZART – Coronation Mass C Major

G. CACCINI – Ave Maria

C. FRANK – Choral a minor

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.