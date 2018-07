Zuzana Němečková – Petr Přibyl

Zuzana Němečková – organ / varhany

Petr Přibyl – viola / viola

J. S. BACH – Fantasia in G minor BWV 542

G. Ph. TELEMANN – Concerto in G Major

W. A. MOZART – Intrada and Fugue in C Major

C. FRANCK – Prelude, Fugue and Variation op.18

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.