Michal Hanzal – František Bílek

Michal Hanzal – organ / varhany

František Bílek – trumpet / trubka

G.F.HÄNDEL – Sinfonia-Arrival of the Queen of Sheba

J.S.BACH – Preludium and Fugue in G major BWV 541

G.P.TELEMANN – Sonata de Concert D Major for trumpet and organ

W.A.MOZART – Fantasia in F minor KV 594

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.