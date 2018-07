Canto Corno E Organo

Věra Trojanová – organ / varhany

Radka Kyralová – mezzosoprano / mezzosoprán

Tomáš Kyral – french horn / lesní roh

J. S. BACH – Prelude and Fugue in A Minor

W. A. MOZART – Dominican Mass”Gloria“

C. FRANCK – Panis Angelicus

G. CACCINI – Ave Maria

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.