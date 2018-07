Bohumír Rabas – Miroslav Kejmar

Bohumír Rabas – organ / varhany

Miroslav Kejmar – trumpet and flugelhorn / trubka a křídlovka

Antonio VIVALDI – Concerto in A Minor

Georg F. HÄNDEL – Gloria in Excelsis Deo

Tomaso ALBINONI – Adagio for trumpet and organ

Johann PACHELBEL – Ciaccona

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.