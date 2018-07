Saint Nicholas Chamber Soloists

Michal Hanzal – organ / varhany

Martina Bauerová – soprano / soprán

František Bílek – trumpet / trubka

J. S. BACH – Toccata and Fugue in D Minor

G. F. HÄNDEL – Messiah

A. VIVALDI – Gloria

C. SAINT-SAËNS – Ave Maria

Koncert v chrámu svatého Mikuláše ve Staroměstském náměstí v Praze.