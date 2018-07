Adamus Trio

Jan Adamus – oboe, english horn / hoboj, anglický roh

Marcela Adamusová – violin / housle

Martin Levický – piano, organ / klavír, varhany

J. HAYDN – Sonata Op.8, No.5 G Major for violin, oboe and piano

J. S. BACH – Sonata G Minor for oboe and piano BWV 1020

W. A. MOZART – Trio for piano, violin and english horn KV 502

A. DVOŘÁK – Humoresque Op.101 for violin, oboe and piano