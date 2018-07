PERMANENT BEER FEST V PRAGOVCE - budujeme největší craft beer zahrádku ve střední Evropě. Česká a světová craft beer scéna denně od 15 do 22:00 hodin. 12-15 druhů piva na čepu, přes sto lahvových piv, gastro speciality z celého světa. Největší craft beerová zahrádka ve střední Evropě – PERMANENT BEER FEST.

Jak toho dosáhneme? Pozveme vás do industriálního open air prostoru - do Pragovky! Denně budeme mít na čepu minimálně 12 až 15 druhů speciálů na čepu. Je to málo? K tomu přes sto druhů lahvových piv z českých i světových pivovarů. Testovací provoz spouštíme už 15. července, ostrý start 19. července. Máme otevřeno denně, když nepadají trakaře, od 15 do 22 hodin. Chuťové buňky se chytnou kolem ramen a budou tancovat v kruhu. Významnou součástí PERMANENTu je otevřená kuchyně s čerstvým jídlem připraveným před hosty a plánované beer pairing večery, při kterých se budete moci sami zapojit do přípravy jídel.

Kulturní scéna PERMANENTu, která už dnes k Pragovce patří, osloví workshopy, výstavami, koncerty. Debaty o pivu se sládky, s přáteli, s kolegy. Přijďte a buďte u toho, když vzniká největší craft beerová zahrádka u nás! Těší se PERMANENT tým