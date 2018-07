František Šťastný – Miroslav Laštovka koncert

František Šťastný – organ / varhany

Miroslav Laštovka – trumpet / trubka

J. S. BACH – Fantasia and Fugue in A Minor

P. MASCAGNI – Ave Maria

D. BUXTEHUDE – Prelude and Fugue in G Minor

G. VERDI – Adagio cantabile

Koncert v chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.