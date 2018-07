Wonderland festival v Praze

Wonderland: divotvorný open-air na ostrově Štvanice - dva dny (ZDARMA) a dvě noci (http://bit.ly/Wonderland2018tickets) tónů živých i reprodukovaných, světel přímých i vržených, zábavy řízené i nezřízené.

Probuď v sobě divotvorné zvířátko na břehu Vltavy, na performance, na jednom z workshopů, u stánku s chutným jídlem a lahodným pitím, v parku či na parketu.

Baby-friendly kreatury se budou hemžit v dětském koutku, schovávat v indiánském teepee a vykukovat mezi kornouty zmrzliny.

Sleduj událost, program se nám neustále plní, nová zvířátka vylézají z děr a soupeří o vaši pozornost.

// 2x stage // workshops // tearoom //

*hip-hop*funk*jazz*house*breakz*jungle*live bands*dub*

Saturday night: Kev's 50th Birthday Bash

GPS: 50.0956422N, 14.4360292E

INDOOR stage powered by Force Production / Funktion-One Czech Republic

***friday 10082018***

Djrum (R&S / Ilian Tape, UK)

Slow Motion - live band (CZ)

Jeremy - live band (CZ)

Faith in Sound DJs (CZ)

DJ Raidem (CZ)

***saturday 11082018***

Chris Quadrant (UK), Dave Brooks (Mantis, UK), E-Love (San Francisco), Groof, Kel Quadrant (UK), Large, Lillou (CZ), Rob and Steve (Smokescreen, UK), Tris Kayo (UK)

voc: Charlie One

OUTDOOR stage powered by Faith In Sound

***friday 10082018***

Babe LN (Radio1, CZ)

Offbeat Project (CZ)

Inside Kru DJs (CZ)

Mama Apache (CZ)

and more..

***saturday 11082018***

DJ O (GER)

DJ Twin (CZ)

Faith in Sound DJs (CZ)

DJ Baltazar (CZ)

DJs: Beduan & IA (CZ)

DJ Curfew (Northspace, CZ)

DJ Wossa82 (Northspace, CZ)

and more..