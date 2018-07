Parkway Drive v Praze

V závěru vystoupení Parkway Drive na Aerodrome festivalu se nadšeným fanouškům dostalo od kapely jednoho dárku - příslibu sólového koncertu, který se uskuteční 18. února ve Foru Karlín pod hlavičkou společnosti Octopus promotion, která se na Slovensku za posledních pět let podílela na realizaci více než padesáti koncertů zahraničních hvězd jako např. Iron Maiden, Faith No More, Dream Theater, Nightwish, Slayer a mnoho dalších. Předprodej vstupenek, které budou k zakoupení od 990 korun, bude zahájen 6.července v 11 hodin.

Parkway Drive Parkway Drive během své třináctileté hudební kariéry vydali pět studiových alb. Poslední z nich vyšlo v září minulého roku s názvem Ire. Kapela je prakticky neustále na turné. Již v roce 2007 vyjeli Warped Tour, které...