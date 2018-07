Unikátní varhanní koncert

Bach Toccata and Fugue in D

Vivaldi The Four Seasons: Summer, Autumn

Beethoven Moonlight sonata

Massenet Meditation /Thais/

Boëllmann Toccata

Smetana Vltava /Moldau/

Ravel Bolero

Widor Toccata

J. Jánský – artistic leader

Aleš Bárta – organ

Koncert v kostele svatého Jiljí v Praze.