George Gershwin - Slavné melodie z počátku 20. století

Skladby George Gershwina známe z filmů i televize jako jazzové motivy – mnozí z největších zpěváků jako Ella Fitzgeraldová, Frank Sinatra, Billie Holiday nebo Miles Davis je nahráli jako své nejúspěšnější nahrávky.



Koncert „To nejlepší z Gershwina“ je výběrem toho nejlepšího z jeho díla, spolu s dalšími autory, kteří zněli jeho dobou.

L. Bernstein: West side story

G. Gershwin: Rhapsody in blue, An American in Paris, Summertime

F. Loewe: My fair lady

A. Rubinstein: Melody

L. Anderson: Plink, Plank, Plonk

J. Kern: Smoke Gets In Your Eyes; Ol´ Man River



Czech Collegium a solisté

Pořádá agentura BM ART AGENCY