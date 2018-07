Karlín - poznávací vycházka

Zveme Vás na vycházku, při které se seznámíte s historickým, architektonickým a urbanistickým vývojem Karlína.

Urbanisticky je Karlín jasně definován do tří celků: na západě pravidelné historické předměstí se zástavbou převážně ze 40. let 19. století, před Invalidovnou několik bloků z regulace v roce 1901 a let následujících, a zcela východně experimentální sídliště Invalidovna z šedesátých let minulého století. Všechny tři části obsahují vynikající příklady dobově příznačné architektury.

Délka vycházky bude přibližně 2 hodiny. Výklad poskytuje historik umění Jakub Synecký. Sraz je ve 17.00 před kostelem sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí a předpokládají se drobné přesuny s využitím MHD.