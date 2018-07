Dívka, která vám z plátna dělá společnost v jinak téměř prázdném prostoru, svou přítomností zároveň doprovází zmatečné vyprávění o rozhodnutích, samotě i lásce. Nespolehlivý vypravěč nabízí možnost ztotožnění se stejně proměnlivě, jako ona dívka mění svou roli v příběhu. Valentýna Janů (*1994) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.

Více informací o akci Start up: Valentýna Janů: Is Your Blue Same As Mine? na www akce