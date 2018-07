Oldřich Škácha / Okupace 1968

V druhé polovině srpna bude v galerii Czech Photo Centre zahájena výstava Oldřicha Škáchy Okupace 1968, která je v české historii zapsána výrazným černým písmem. Padesáté výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa je jedinečnou příležitostí k uspořádání výstavy uceleného souboru fotografií připomínajících jeden z nejtragičtějších okamžiků našich – ale i evropských – dějin druhé poloviny 20. století. Veřejnost se tak může seznámit s méně připomínanou částí autorova díla, které ani po pěti desítiletích neztratilo na uhrančivosti a jehož autenticita varuje i před aktuálními formami ohrožení lidských práv a svobod.

Události roku 1968 vpádu vojsk Varšavské smlouvy, od nichž letos uplyne přesně 50 let, se promítají do celé řady vzpomínkových aktivit. Jednou z nich je fotografická soutěž Československo - fotografie roku ´68, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost Czech Photo společně s Českým rozhlasem. Kdokoliv prostřednictvím této soutěže mohl do Českého rozhlasu posílat v průběhu jara svoje snímky, které uvedené období připomínaly. Díky tomu vznikla unikátní kolekce dosud nepublikovaných snímků od obyčejných lidí, která mapuje jak život v tehdejší socialistické společnosti, tak samotnou invazi vojsk.

Ucelenou kolekci těchto soutěžních snímků však v komplexnější podobě představuje teprve samotná galerie Czech Photo Centre ve svém Malém sále. Uvedenou expozici tematicky v Hlavním sále doplňuje od 15. srpna výstava Oldřicha Škáchy, českého dokumentárního fotografa, jenž je známý především díky fotografiím Václava Havla a dalších osobností z oblasti politiky a kultury.