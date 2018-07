The Best of Organ, Violin and Soprano

Enjoy Old Prague Music Ensamble played The best of World and Czech Music at St.Martin of the Wall, Prague.

Violin: Filip Himmer Organ: Drahoslav Gric Soprano: Libuse Miratska

PROGRAMME :

J.S. Bach – TOCCATA AND FUGUE in D minor, BIST DU BEI MIR,ADAGIO FROM VIOLIN SONATA No.1

G.F. Handel – LARGO Ombra mai fu from Xerxes, SONATA IN D MAJORG.Gaccini – AVE MARIA

A.Vivaldi -GLORIA, ALLELUIA

J. Brahms – PRELUDE AND FUGUE

A. Dvorak – HUMORESQUE, BIBLICAL SONG No,4. No.10

J. Massenet- MEDITATION FROM THAIS

F. Schubert – AVE MARIA