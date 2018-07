Romeo a Julie

Milostná tragédie Romea a Julie-jeden z nejznámějších příběhů lásky v historii světového dramatu.

Obsazení / Performers:



Romeo Sláva Burlac, Miroslav Hradil, Karel Audy

Julie Andrea Kramešová, Magdalena Matějková, Daria Lazucova

Tybalt Ondřej Novotný, Karel Audy, Saša Kysil

Merkucio Serghei Gerciu, Sláva Burlac, Libor Kettner

Kapuletová Karolína Cachová, Klára Žežulková

Chůva Pavlína Mráziková, Leila Labiodová

Kněz Milan Boček, Daniel Rybický

Paris Jiří Waňka, Marek Kašparovský

Sbor company divadla Hybernia



Délka představení / Duration of performance: 100 min. (včetně 15 min. přestávky mezi prvním a druhým dějstvím / including 15 min. break between the first and second act)