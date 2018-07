Legendy klasického jazzu & králové swingu: Glenn Miller, Frank Sinatra, Goerge Gershwin, Louis Armstrong a další ...

Nádherný koncert skvělého BIG BAND ORCHESTRU:

.

Legendy Klasického Jazzu & Kings Of The Swing

.

repertoár Glenna Millera, Franka Sinatry, Goerge Gershwina, Louise Armstronga, Bennyho Goodmana, Duke Elingtona a dalších LEGEND KLASICKÉHO JAZZU v podání ŠPIČKOVÉHO HUDEBNÍHO TĚLESA:

.

Jeden ze dvou nejlepších Big Band orchestrů Evropy zahraje tento krásný repertoár nesmrtelných melodií!

.

Členové orchestru jsou NEJEN MISTŘI SVÝCH NÁSTROJŮ, ale také je to těleso které lahodí nejen VAŠEMU SLUCHU, ZRAKU I DUŠI!

.

Tento Jazz, tento koncert je taková slavnostní hudba, lidi nadchne, před prázdninami vlije do žil energii a atmosféru krásného léta!!

.

Pořadem provází sympatická moderátorka, hity Franka Sinatry zpívá zpěvák s neuvěřitelným podáním a hlasem, společně se zpěvačkou provází dalšími skladbami které svým uměním neuvěřitelně autenticky podává Big Band orchestr s dirigentem, spoustou sólistů a doprovodem výborného klavírního křídla!