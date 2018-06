Slovanský temperament

Slované mají bohaté kulturní a historické dědictví, vysoký kreativní potenciál. Jako součást této kultury a národů máme vlastní slovanskou lidovou tradici a jsme úzce spjati s přírodou. Téměř všechny naše zvyky a rituály vycházejí z principu jednoty s přírodou. Umělecká forma je nezpochybnitelná – původ, místo, odkud člověk pochází. Avšak pozornost, kterou Slované věnují hudebním skladatelům, a melancholie slovanské duše se vyznačují až fyzickou něžností.

Katarzyna, Andrej a Ondřej jsou choreografové s jedinečnou vizí a nadáním, kteří se v této premiéře představí jako umělci s vyvinutým smyslem pro vyjádření emocí a typickým slovanským temperamentem.

Choreografie Perfect Example pojednává o skupině jednotlivců, lidí, národa v řadě volně navazujících scén. Tato skupina žije v systému, který tvrdí, že vytváří dokonalou komunitu. Dokonalost znamená: nejsou žádné potíže, žádné rozdíly, žádné problémy… K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout drastická opatření a jednotlivci musí omezit své potřeby v prospěch skupiny. Ale… čím déle to trvá, tím více se objevuje jedna otázka: Je to skutečně v nejlepším zájmu lidí? Existuje opravdu systém, nebo je to jen experiment? Jsou lidé jenom pokusní králíci, kteří hledají odpověď na otázku: Nakolik se můžeme stmelit, než nás rozdílné názory rozdělí a všechno zničí? Jakou cenu jsme ochotni zaplatit, abychom mohli být dokonalým příkladem? (Andrej Kajdanovskij)