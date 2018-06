Shalom Tomas Neuman / Fusionism

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči bude od 11. července do 4. září 2018 hostit výstavu FUSIONISM amerického umělce českého původu Shaloma Tomase Neumana. Shalom uspořádá i workshop fusionismu, kterého se zúčastní osobnosti tohoto uměleckého směru z celého světa. Potomek české židovské rodiny se narodil v Praze, kde poprvé vystavoval v roce 2011.

O industriálních prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, které si pro svoji instalaci a performance umělec vybral nadšeně prohlásil: „Nedovedu si představit vhodnější místo! Nikdy jsem nic takového neviděl!“

Shalom, považovaný za “otce fusionismu“, zasvětil tomuto žánru téměř celý svůj umělecký život: „Bourám bariéry mezi disciplínami a spojuji je v jeden umělecký styl s nekonečným množstvím tvůrčích možností jako malba, sochařství, světlo, zvuk, divadlo, video a digitální umění. Chci tyto samostatné žánry neodlišitelně fúzovat v nový, multidisciplinární a multisenzorický umělecký styl!“

Kromě výstavy se mohou návštěvníci 12. července od 18 hod. zúčastnit i speciálního workshopu a vidět při tvůrčí práci nejen Shaloma, ale i přední osobnosti světového fusionismu (Doron Polak, Maria Clarck, Ophira Avisar, Gray Luigi Benassai, Gaetano Terrana, Rolf Maria, Oh Zee, Keith Patchel, 3 Juliana Dancers, Greg Schenk, Ron Kolm, Rafi Baler, Amir Eshel, Roei Greenberg a Lee Michael Klein). Akci doprovodí svým vystoupením česká skupina Wolfgang Lederer Band, se níž Shalom v minulosti již několikrát spolupracoval. Neuman má k Čechám velmi vřelý vztah nejen proto, že se zde narodil, ale i proto, že sem jezdí pravidelně tvořit.

Velmi pohnutý životní příběh jeho rodiny a proslulost tohoto originálního, celosvětově velmi ceněného umělce inspirovaly Českou televizi, která s ním v současné době natáčí hodinový dokumentární film, kde sleduje jeho kroky v USA, Izraeli, Polsku, Francii, Itálii a České republice.

Výstava je organizovaná Association of Culture for Europe ve spolupráci s Galerií Lewandowski a záštitu nad ní převzalo Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Magistrát hlavního města Prahy a České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Shalom Tomas Neuman se narodil v Praze v roce 1947. Většina kdysi rozvětvené rodiny zahynula v Osvětimi, jeho rodičům a sestře se však podařilo přežít nacistický holocaust a po válce uprchnout před komunisty do Izraele, kde Shalom prožil dětství. Ve jeho dvanácti letech rodina emigrovala do Pittsburghu v Pensylvánii a od té doby umělec žije ve Spojených státech, dnes v New Yorku. Vystavoval ve Spojených státech, Jižní Americe, Asii, na Středním východě a v Evropě.

Stará čistírna odpadních vod Praha – Bubeneč 1906 (Národní kulturní památka, kotevní bod Evropské cesty průmyslového dědictví ERIH) - jedna z prvních čistíren městských odpadních vod, postavená v letech

1901 – 1906 je dnes jediným dochovaným celkem tohoto charakteru na světě. Bývalý areál technické vybavenosti města postavený společně s dodnes funkční pražskou kanalizací je jedinečným příkladem počátků moderního čištění městských odpadních vod na přelomu 19. a 20. století. Prostory architektonicky unikátní stavby dnes nabízejí neobvyklé možnosti kulturního využití.