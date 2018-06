Den architektury 2018

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim osmý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká a moravská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční 28. září až 4. října.

Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa. Vybrané procházky a prohlídky se zaměří na typické architektonické styly první republiky, jako jsou kubismus, národní styl, purismus či funkcionalismus, představí to nejlepší, co vzniklo v uplynulých 100 letech, ale neopomenou ani dnešní podobu staveb a některé jejich transformace. Speciální pozornost bude věnovaná veřejným a kulturním stavbám a také veřejnému prostoru. Nejen milovníky vlaků pak potěší procházky a prohlídky věnované nádražím. Pořádající spolek KRUH klade důraz na kvalitní současnou architekturu a tak v programu samozřejmě nemůže chybět, ceněné stavby návštěvníkům osobně představí odborníci, kteří je navrhovali a realizovali.



Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a možná letos dojde i na koupací happeningy.