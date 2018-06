Za vysvědčení za korunu - Aquacentrum Šutka Praha

Prázdniny jsou tu a s nimi i poslední školní den! Ať už máte vysvědčení jakékoliv, přijďte v pátek 29. 6. 2018 do Aquacentra Šutka a oslavte tak začátek prázdnin. Všechny děti do 15ti let* mají vstup do areálu Aquacentra Šutka na celý den za pouhou 1 Kč! Zároveň pro malé i velké bude po celé odpoledne připraven bohatý program s filmem Hotel Transylvánie 3.

Od 12:00 do 18:00 bude připravena diskotéka, pétanque, lovení rybiček, golf, střelba na terč, ping pong, skákání v pytli a mnoho dalšího. Soutěžit se bude o báječné a hodnotné ceny. Ti nejšikovnější mohou v soutěžích vyhrát volné vstupy do areálu Aquacentra Šutka nebo Beachklubu Ládví. Pro každého dětského návštěvníka máme připravený dárek!