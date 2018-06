Zámek, nůžky, papír! S příběhem papíru na cestu kolem světa

Nová prázdninová výstava Zámek, nůžky, papír! představí unikátní papírové modely nejrůznějších velikostí: od vystřihovánek přes auta a motocykl v reálné velikosti, a také třeba model sportovního stadionu. Návštěvníci se navíc seznámí s historií papíru, se současnými trendy jeho využití, s principy výroby i s jeho recyklací. Chcete zjistit, co je možné z papíru vyrobit a co všechno papír vydrží? Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní oči. Součástí výstavy jsou také papírové masky z rozličných koutů světa a dílnička, kde si vlastní masku vyrobíte. Výstava pro děti i dospělé je otevřena denně od 9 do 18 hodin od soboty 30. června do neděle 26. srpna. (Pozor: ve dnech od 5. do 8. 7. bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.)

Doprovodný program:

neděle 22. července: Pohádková neděle s princeznou Koloběžkou I. – komentované prohlídky pro děti i dospělé

neděle 12. srpna: Pohádková neděle s Popelkou - komentované prohlídky pro děti i dospělé

sobota 25. srpna od 18 do 22 hodin: Hradozámecká noc na Chvalském zámku – čertovská pohádka na zámeckém nádvoří a humorné komentované prohlídky s prostořekou zámeckou komornou