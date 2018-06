JOSEPH HAYDN Smyčcový kvartet g moll Hob. III:74 „Jezdec“

JEVGENIJ KISSIN Smyčcový kvartet (česká premiéra)

LUDWIG VAN BEETHOVEN Smyčcový kvartet č. 14 cis moll op. 131

ENDELLION STRING QUARTET

Andrew WATKINSON | 1. housle

Ralph de SOUZA | 2. housle

Garfield JACKSON | viola

David WATERMAN | violoncello

Ač jméno jednoho z nejvýznamnějších britských kvartetů připomíná spíše květinu, není tomu tak. Svatá Endellion byla kmotřenkou krále Artuše a zasvětila svůj život Bohu. Podobně jako členové jejího kvarteta zasvětili svůj život komorní hudbě, přičemž tak činí již 40 let, první společnou zkoušku měli totiž 20. ledna 1979. Jde o 40 let nádherného hledání, putování mezi základním repertoárem a novými výzvami. Přesně jako to odráží i program jejich pražského vystoupení. Česká premiéra kvartetu Jevgenije Kissina pak přiláká tohoto světového klavíristu a skladatele přímo k nám do kostela coby čestného hosta.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. Nick Archer, Britský velvyslanec v České republice.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou