Beethoven – Violoncellové sonáty

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonáty pro violoncello a klavír op. 5 č. 1 a 2, op. 69, op. 102 č. 1 a 2

Jiří BÁRTA | violoncello

Terezie FIALOVÁ | klavír

Stejně jako například pro tenisovou čtyřhru, tak i pro komorní hru platí dle staré moudrosti, že jsou si partneři velmi blízcí. Je totiž velikou výhodou, když o sobě, jak se říká, vědí; společně dýchají, mohou se na sebe stoprocentně spolehnout. Své o tom ví nejúspěšnější deblisté všech dob, americká dvojčata Bob a Mike Bryanovi. Podobně sehraní jsou partneři na pódiu i v životě klavíristka Terezie Fialová a violoncellista Jiří Bárta. Je to obzvláště důležité, když je čeká do jisté míry hudební Grand Slam, kompletní provedení Beethovenových violoncellových sonát. Vždyť jsou to zhruba dvě hodiny hudby. A jaké! Violoncello i klavír předvedou vše, co umí.

konec koncertu ve 21.50 hod.

koncert s přestávkou