Závěrečný koncert

FAZIL SAY Koncert pro klavír a orchestr „Voda“ op. 45 (česká premiéra)

RICHARD STRAUSS Alpská symfonie op. 64

Fazil SAY | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Pietari INKINEN | dirigent

Uteklo to jako voda! A spíše jako ta ze Straussova vodopádu zprostřed jeho obří Alpské symfonie. I když i ta voda ze Sayova klavírního koncertu může být prudká, vždyť první věta – Modrá voda – náleží moři, třetí s názvem Zelená voda zase řece. Turecký virtuóz se sice do Prahy vrací již poněkolikáté, ale samozřejmě s ním nevstoupíme do stejné řeky, neboť se s orchestrem poprvé představí i jako skladatel. Z opusového čísla pak poznáváme, že je skladatelem velmi plodným. A dodejme úspěšným, jak dobře ví i Pietari Inkinen, který s Fazilem ve švýcarské premiéře provedl v Bernu jeho kus Nirvana Burning, psaný pro Salcburský festival. Koncert Voda pak není výzvou jen pro klavíristu, ale také pro všechny perkusisty, kteří budou skladateli při napodobování zvuků vody zdatnými partnery.

Záštitu nad koncertem převzalo velvyslanectví Finské republiky v České republice.

konec koncertu ve 21.30 hod.

koncert s přestávkou