Novoroční koncert

ANTONÍN DVOŘÁK Slovanské tance op. 46 a 72

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš BRAUNER | dirigent

Příchod nového roku bývá vždy slavnostní a plný pozitivně laděných očekávání. S doznívajícím Silvestrem dokonce až veselý! To vše naplňuje hudba Slovanských tanců Antonína Dvořáka a FOK se k tomuto kusu na Nový rok pravidelně vrací již mnoho let. Smetanova síň je zaplněná českými návštěvníky i mnoha zahraničními hosty, pro které jsou Slovanské tance rovněž známým dílem. Vždyť jejich sláva se již brzy po vzniku šířila raketovou rychlostí. Jen v prvním roce po premiéře I. řady se hrály v Drážďanech, Hamburku, Nice, Berlíně, Londýně, New Yorku, Bonnu, Bostonu, Grazu, Kolíně nad Rýnem, Luzernu i v dalších městech.

konec koncertu ve 21.15 hod.

koncert s přestávkou