Koncert pro republiku

BEDŘICH SMETANA Má vlast

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Tomáš NETOPIL | dirigent

Každý český orchestr musí hrát Mou vlast. FOK tak činí pravidelně již deset let v den výročí vzniku Československé republiky. Vždyť v tomto Smetanově cyklu je zachycená celá naše duše, starobylá i současná. Proto samozřejmě nemůžeme provedení vynechat ani v roce stoletého výročí této památné události, která se odehrávala právě v „Majáku české státnosti“, tedy v Obecním domě. A protože v roce 2018 si kromě vzniku republiky připomínáme také 670 let od založení Univerzity Karlovy, pořádáme koncert tentokrát nejen ve spolupráci s a.s. Obecní dům, ale spolu s Univerzitou Karlovou a všemi ostatními pražskými vysokými školami. Symbolicky široká spolupořadatelská sestava právě takových institucí je naším holdem této republice. Vedení koncertu se ujme jeden z nejlepších současných českých dirigentů Tomáš Netopil, který před deseti lety tradici Mé vlasti s FOK zahájil.