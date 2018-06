Nikolaj Děmiděnko & Rachmaninov

SERGEJ RACHMANINOV Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Symfonie č. 8 c moll op. 65

Nikolaj DĚMIDĚNKO | klavír

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Petr ALTRICHTER | dirigent

Psal se rok 1996 a do Smetanovy síně vletěl meteorit jménem Nikolaj Děmiděnko. Bylo ho všude plno. Zejména pak jeho závratné klavírní hry. Sekundoval mu tehdejší šéfdirigent FOK Gaetano Delogu, o pár let později zase skvělý Andrej Borejko. Zněl Skrjabin a Chopin. Je nám velkou ctí přivítat Nikolaje po téměř deseti letech znovu. Tentokrát se vnoří do královského Druhého koncertu Sergeje Rachmaninova. Ovšem samozřejmě na něj nebude sám. Doprovodí jej jiný ctitel ruské hudby, Petr Altrichter, který své vyznání zpečetí v druhé části večera, kdy provede svou vysněnou, monumentální Šostakovičovu Osmou. Tato pětivětá symfonie je sestrou Beethovenovy Osudové či Mahlerovy Druhé. Málokteré hudební dílo tak sugestivně odráží pohnuté 20. století.

konec koncertu ve 21.40 hod.

koncert s přestávkou